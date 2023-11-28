Son dakika... Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:11
Son dakika... Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan görüşmede Guterres’e, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres’in Refah Sınır Kapısı’nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.


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