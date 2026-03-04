Son Dakika... Erdoğan'dan imha edilen füzeye ilişkin ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığında “Mehmetçik ile İftar Programı”nda yaptığı konuşmada, Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün de etrafımızda yana ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen milli seciyemize, kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik gücü, eğitim, donanım ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Ecdadımızın asırlarca 'Ey şanlı ordu ey şanlı asker' nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Savunma ve havacılık ihracatında rekor rakamla tamamladık. Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor'e baksaydık elbette bunları başaramazdık. Ebedi yurdumuz olan bu topraklarda yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz.

Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyor, gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadisenin yaşanmaması için uyarılarımızı en net şekilde yapıyoruz. Ülkemizi ve milletimizin güvenliği teminde irade ve kapasitemiz en üst düzeydedir. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozarak, bütün engelleri aşacak bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacak emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız."