Son dakika... Erdoğan - DEM Parti görüşmesi ertelendi: Yeni tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyetinin, 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan görüşmesi ertelendi.

Erdoğan ve DEM heyeti, perşembe günü bir araya gelecek.

GÖRÜŞME 30 EKİM GÜNÜ YAPILACAK!

Erdoğan ve DEM heyeti arasında yapılacak görüşmenin 30 Ekim Perşembe gününe ertelendiği bildirildi.

PKK "TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİĞİNİ" AÇIKLAMIŞTI

Terör örgütü PKK, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekmeye başladıklarını duyurdu.

Açıklamada, sürecin ilerlemesi için “gecikmeden” hukuki ve siyasi düzenlemeler talep edildi.

Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye'den ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik bir terörist grup da vardı.

PKK yönetimi, Kandil'de yaptığı açıklamada, "HPG ve YJA-Star militanlarının Türkiye sınırları içinden 'Medya Savunma Alanları'na çekilmeye başladığını" bildirdi.

"Süreci ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla ön açıcı yeni pratik adımlar atmaya çalışılmaktadır" denilen açıklamada, "Sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Bu çerçevede PKK’ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır" ifadeleri yer aldı.