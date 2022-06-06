Kabinede ele alınacak: 3600 ek göstergeden kimler hangi oranda yararlanacak?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 14:37

Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.00'da toplanacak kabine toplantısında milyonları ilgilendiren ve uzun süredir üzerinde çalışılan 3600 ek gösterge kararı ele alınacak.

HANGİ MESLEK GRUPLARI NASIL FAYDALANACAK?

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet TV ekranında 3600 ek göstergenin arka plan çalışmalarını anlatırken hangi meslek gruplarının bu göstergeden nasıl yararlanabileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ek gösterge sisteminin memurlarda hiyerarşiyi belirlediğini aktaran Tezel, tüm meslek gruplarının ek göstergesinin değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzun süredir çalışmalarına devam edilen göstergenin emekli maaşlarını ve ikramiyeleri etkilediğini söyleyen Tezel; polis, öğretmen ve sağlık çalışanlarının emekli maaşlarında 250 lira gibi bir artış beklerken ikramiylerde ise 15 bin liraya yakın artış beklediğini söyledi.

Ek göstergenin artılmasının mevcut koşullarda memurlar için çok önemli olduğunu kaydeden Tezel, göstergenin artırılmasının yanında özel hizmet tazminatlarının da artılması gerektiğini ifade etti.

YÜZDE 50'YE YAKIN ZAM BEKLENTİSİ

Mevcut durumda enflasyon farkının yüzde 38 olduğunu, haziran enflasyonu ile enflasyon farkının yüzde 40'ın üzerinde olacağını söyleyen Tezel, 3600 ek gösterge olursa belirli meslek gruplarının emeklilerine 250 TL'lik artış beklerken çalışan gruplara da 500 TL'lik artış bekliyor.

Tezel, "Enflayson farkına 3600 ek gösterge de eklendiğinde memur emeklileri yüzde 50'ye yakın zam alacaklar. Memurlar da yüzde 45'e yakın zam alacaklar. Bu durum bütçeye bir yük getirecektir ama memurlar da zor durumda" derken bu enflasyon oranlarının TÜİK verilerine göre hesaplandığının altını çizdi.

Enflasyon farkı ile gelecek artışın geçen 6 ayda kaybedilen geliri geri almak anlamına geldiğini söylen Tezel "Rakamsal olarak bir artış yaşanacak ama satın alma gücünde bir artış olmayacak, kaybedilen geliri geri koymuş olacaklar" dedi.