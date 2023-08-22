Son dakika... Erdoğan 'ekonomik sıkıntıların nedenini' açıkladı: 'İktisadi değil, siyasi oyunların ürünü...'

Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 22.08.2023 - 14:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada ekonomiye yönelik mesajlar verdi, 'hayat pahalılığı ile mücadelenin' sürdüğünü iddia etti. Erdoğan, ''Milletimizin hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum'' dedi.

İKTİSADİ DEĞİL, SİYASİYMİŞ!

Ekonomik krizi 'ekonomik sıkıntılar' olarak tanımlayan Erdoğan, yaşananların sebebinin iktisadi değil 'siyasi' olduğunu öne sürdü.

Erdoğan "Dünyanın en büyük ekonomisi olma hedefinde olan bizler için 2053 ve 2071 yılı hedefleri hayal değil. Türkiye'yi faiz ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Yurt dışında müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe, duydukça gururlanıyoruz. Türkiye'nin 21 yılda gerçekleştirdiği alt yapı hamlesi müteahhitlerimizi küresel alanda öne çıkardı. Her alanda olduğu gibi müteahhitlikte de potansiyelimizin daha büyük olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair vizyonu olmayanlar emek ve alın terini anlayamaz. Çoğunun siyasi ömrü dolup gitti.

* Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefinde olan bizler için hedefler hayat değil. Ülkemizin dinamiklerini rakamlardan ibaret görenler bugüne kadar hüsrana uğradı. Sizlerden artık daha büyük projelere yönelmenizi bekliyoruz. Bu yıl 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Sizleri Türkiye Yüzyılının inşasında da görevler bekliyor.

* Attığınız her adımda bugüne kadar olduğu gibi hep yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin inancına, tercihlerine bakmadığımızın şahitleri sizlersiniz. Bizim yarışımız ancak hizmette, eserde, dünyada gönül kazanmada olur.

"HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZMEK İÇİN YOĞUN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

*Dünyanın en büyük ekonomisi olma hedefinde olan bizler için 2053 ve 2071 yılı hedefleri hayal değil. Türkiye'yi faiz ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık.

* Yatırım istihdam yolu ile makro ekonomi programlarını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. Müspet etkilerini göreceğiz.

* Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyaseti dizayn etme sürecine bir kez daha şahit oluyoruz. Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum. İş dünyamızdan ricam istikametlerini ve hedeflerini geleceğe çevirmeleridir. Sizlerin tecrübesine ihtiyaç duyan pek çok ülke var. İş insanlarımızın her birinde bu dirayetin, azmin var olduğuna inanıyorum.