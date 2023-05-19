Son dakika... Erdoğan ile Oğan görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 19.05.2023 - 19:05

Güncelleme: 19.05.2023 - 19:23

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün kabul etti. Yaklaşık 1 saatlik görüşme sona ererken Erdoğan Dolmabahçe'den çıkış yaptı.

Görüşme sonrası henüz açıklama yapılmadı.