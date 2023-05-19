Son dakika... Erdoğan ile Oğan görüşmesi sona erdi
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Dolmabahçe çalışma ofisindeki görüşmesi sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün kabul etti. Yaklaşık 1 saatlik görüşme sona ererken Erdoğan Dolmabahçe'den çıkış yaptı.
Görüşme sonrası henüz açıklama yapılmadı.
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