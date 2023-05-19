Son dakika... Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüyor!
Son dakika... Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Dolmabahçe çalışma ofisindeki görüşmesi başladı.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ilk turunda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile İstanbul'da bir araya geldi.
Erdoğan ile Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı.
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