Son dakika... Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüyor!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 16:59

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:40

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ilk turunda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Erdoğan ile Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı.

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