Son dakika... Erdoğan kabine sonrası açıkladı: Emeklilere 'bir defaya mahsus' 5 bin TL ödeme!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 20:53

Güncelleme: 09.10.2023 - 21:56

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı.

Gündeminde İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele ve emeklilere yapılacak zammın olduğu kabine toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

EKONOMİYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: FAHİŞ FİYATTA SONA GELDİK

Konuşmasına ekonomi üzerinden başlayan Erdoğan, hayat pahalılığı sorununu çözmek için adımlar attıklarını ve üzerlerine düşen sorumluluğu yapmaya çalıştıklarını söyledi. Fahiş fiyat sorununun artık sonuna gelindiğini savunan Erdoğan, "Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla ile büyütme hedefimizden asla şaşmıyoruz. Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz pazarlama, satış ilan sınırlmalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Konut sektöründe haksız fiyat yükselten firmalar bunun bedelini ağır para cezasıyla ödeyecek. Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı reklam yapan firmalar ile, etiketi ile kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyet ile duruyoruz" diye konuştu.

Zincir market ve esnafa seslenen Erdoğan, "Yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" dedi.

EMEKLİLERE TEK SEFERE MAHSUS ÖDEME

Geçtiğimiz gün emekliler için kabineyi işaret eden Erdoğan, 'müjde'sini açıkladı. Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını ve ilk ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacağını açıklayan Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek inşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz" dedi.

SINIR DIŞI OPERASYONLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır dışı operasyonlarına da değinen Erdoğan, şu ana kadar 162 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdoğan, harekatlar düzenleyeceklerinin de mesajını vererek "Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır. Terör örgütleriyle yakın ilişkide olan güçlerden, harekatlarımızda zarar görmemeleri için bölgedeki unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz. Sınırlarımız dışındaki mücadeleyi de uluslararası hukuka riayet ederek, insani ve ahlaki çizgileri asla ihlal etmeden yürütüyoruz" diye konuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA ARABULUCULUK

Hamas militanlarınca başlatılan saldırılar sonucu İsrail-Filistin hattında binlerce sivilin de hayatını kaybettiği çatışmaları değerlendiren Erdoğan, "Ortadoğu'daki sorunların derinleşmesinde uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri tutmamasının ciddi payı var" dedi. 1967'deki sınırlara işaret eden Erdoğan, "Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne israil ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik. Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. İsrail - Filistin barışı için yoğun diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Savaşın da bir adabı, ahlakı vardır. Taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Hep ifade ettiğimiz gibi, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez. İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda hazırlığımızı yapıyoruz."