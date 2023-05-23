Son dakika... Erdoğan Malatya'da bunu da yaptı: Depremde ölenlerin sayısı ile mitingine katılanların sayısını kıyasladı!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:42

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:48

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını anımsatan garip bir kıyaslama yaparak Erdoğan, "Depremde 50 bini aşkın insanımızı kaybettik. Buna rağmen 50 bini aşkın insanımız pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştu" ifadelerini kullandı.

YİNE AYNI YALANA SARILDI

Son olarak, mitinglerinde izlettiği videonun montaj olduğunu itiraf eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı yine terörle yan yana göstermeye çalıştı.

Erdoğan, "Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. Benim milletim, ülkem bu teröristlerle el ele yürüyenleri pazar günü sandığa gömecek mi?" suçlamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Malatya'nın has evladı özellikle demokraside kazanımlar elde etmiş 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum. Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı.

* Buradan ilçeleri, mahalleleriyle tüm Malatya'ya selamlarımı gönderiyorum. Aşkınız, coşkunuz, ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Evlerden balkonlara, sokaklardan caddelere, meydanlara taşan sevgi seliniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Malatya yiğitliğin, mertliğin şehridir. Pazar gününe hazır mıyız? Şunu da söyleyeyim ha, pazara kadar değil, mezara kadar. Şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Gençler muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Pazar günü akşamı adeta yeni bir zaferler sandıklardan çıkıyoruz.

YİNE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

* Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. Benim milletim, ülkem bu teröristlerle el ele yürüyenleri pazar günü sandığa gömecek mi? Demek ki durmayacağız. Malatyalı milletin adamına sahip çıktı.

* Malatya, Cumhur İttifakı olarak Meclis'te 5 milletvekili ile temsil edilecek. Daha çok çalışacağız. Daha çok koşturacağız. Daha fazla icraat yapacağız. Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacak, her alanda hayalleri ile buluşturmanın peşinde koşacağız. 28 Mayıs çok büyük önem arz ediyor. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün dediniz. Durmak yok, yola devam dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49.52 ile sergilediğiniz duruşu bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? Demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. Eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz.

* Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bundan bir şey olmaz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak mı? Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Sandıkları inşallah patlatacaksınız, ben sizde bunu görüyorum.

ERDOĞAN'DAN BİR GARİP KIYASLAMA

* Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Bana resmi rakamı getirin, dedim. Alanda ne kadar katılım var dedim, şu anda alanda 50 bin kişi var. Depremde 50 bini aşkın insanımızı kaybettik. Buna rağmen 50 bini aşkın insanımız pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştu. Bu vesile ile bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.

* Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. 650 bin görevlimiz depremzedelerimize hizmet etti. 35 bini aşkın arama kurtarma personeli çalıştı. Türkiye'nin 780 bin kilometrekareden daha büyük bir ülke olduğu depremden sonra görüldü. Mazluma el uzatmanın değerini bir kez daha anladık. Depremden sonra illerimizi ziyaret ederek insanımızın acısını paylaştık. Kampanya döneminde deprem bölgesini asla unutmadık. Depremzedelerimizi kaderine terk etmedik. İl il dolaşırken yapılan çalışmaları gün gün takip ettik.

* Sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Zemin etütleri biten yerlerde konutlarımızın temellerini atıyoruz. Bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde yerinde dönüşümün adımını atıyoruz. Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak olan binalarının enkazını tamamen kaldırdık. Toplamda 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. Evine girmekte endişe eden insanımıza başını sokacak yer vermenin gayretinde olduk. 910 bini aşkın çadır kurduk bölgede.

* Muhalefetin dalga geçtiği Defne hastanemizi 3 ayda hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladı. Bu kadar sürece hastane mi yapılır diyorlardı. Yaparsa biz yaparız. Şimdi hedef 319 bini 1 yılda olmak üzere 650 bin konut inşa etmektir. Ekim kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlayacağız. Enkazlar temizlendikçe deprem bölgesinde hayat başlıyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata dört elle sarılıyor. Bunu Adıyaman ve Maraş'ta gördük. Bunu bugün Malatya'da da gördük.

* Kendilerine oy vermediniz diye size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla üzülmeyin. Bunlar birer mankurttur. Bunlar aziz milletimiz asla temsil edemezler. Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz, Cumhur İttifakı olarak sizin yanınızdayız. AFAD ile Kızılay ile yanınızdayız. Hep birlikte yanınızdayız. Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar durmadan, gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki siz bize güvenin, inanın. Desteğinizi duanızı eksik etmeyin. Sorunlarınızı beraber çözeceğiz. Depremin yaralarını birlikte saracağız, sözlerimizi tek tek yerine getirene kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki siz iradenize sahip çıkın. Allah'ın izni ile gerisi gelecektir.

"BU SENE KAYISIMIZI DOLU VURDU"

* Bu sene kayısımızı dolu vurdu. Yine biliniz ki iktidar yanınızdadır. Bugüne kadar nasıl adımlarımızı attıysak, yine bundan sonra da bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Biz sizi yalnız bırakamayız. Onlar sürekli kavga etti, biz hizmet ettik. Onlar Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye böldü, biz 85 milyonu kucaklaştırdık. Onlar yalan söyledi, biz hakkın ve hakikatin safında olduk.

ORTAKLARINI SAYARKEN HÜDA PAR'I ES GEÇTİ

* Bu CHP LGBT'Cİ mi? HDP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? Peki bu LGBT AK Parti'ye sızabilir mi? LGBT Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi? Bu LGBT Yeniden Refah Partisi'ne sızabilir mi? Büyük Birlik Partisi'ne sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi?

* Onlar terör örgütleri ile kol kola girdi, biz milletimiz ile yürüdük. Onlar talimatı Kandil'den aldı, biz talimatı Allah'tan aldık. Biz halkın ve hakikatin yanında durduk. Onlar yıkmaktan engellemekten bahsetti, biz icraat dedik, yatırım dedik. Ailenin kutsiyetine inanan Cumhur İttifakı ile gümbür gümbür pazara gidiyorlar. Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorunun çözdük. Emeklilikte en düşük maaşı 7500 liraya bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. TCG Anadolu gemimizi, Altay tankımızı ordumuza teslim ettik. Ankara Sivas YHT hattını tamamladık.

* Doğalgaz bir ay ücretsiz dedik. Yaparsa biz yaparız. Gabar'da 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimizin haberini paylaşmıştık. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerden ve diğerlerinden 45 bin öğretmenin atamasını yaptık. Kamu işçimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken memur maaşını da 22 bin liraya çıkarıyoruz. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer güçlü bir şekilde sandığa yansıtmaya var mısınız? Rehavete kapılmayacağız.

* Ne işimiz gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta her şeyin kazası vardır ama sandığın kazası yoktur. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Allah korusun yerle yeksan oluruz. Sandıklara sahip çıkacağız.