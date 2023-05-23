Ata İttifakı partileri kimi destekleyecek? Ata İttifakı ikinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlunu mu destekleyecek?

Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:48

Güncelleme: 23.05.2023 - 13:56

Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yapılan oy sayımlarının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tura yaklaşırken ATA İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği merak konusu oldu.

ATA İTTİFAKI DAĞILDI MI?

Resmi hesaplarından bildiride bulunan Zafer Partisi, ATA İttifakı’nın ‘ortak karar alma’ tercihinden vazgeçtiğini ve tarafların sadece kendi adlarına karar alacağını duyurdu.

ATA İTTİFAKI İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk” ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine açıklamalarda bulundu. Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşeceklerini ve kararlarını yarın açıklayacaklarını ifade etti. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesine ilişkin de konuşan Özdağ, "Biz cehennemin kapılarını hâlâ kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

ATA İTTİFAKI HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?

ATA İTTİFAKI; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşuyor.

ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz

Doğru Parti Genal Başkanı Rifat Serdaroğlu

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan