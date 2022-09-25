Son Dakika... Erdoğan patronlara konuştu, isim vermeden Babacan'ı hedef aldı: 'Sen kimsin ya?'

25 Eylül 2022 Pazar, 16:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında isim vermeden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı hedef aldı.

Erdoğan açıklamasında, "Enflasyon meselesini de önümüzdeki şubat ayı itibarıyla makul düzeye indireceğiz sonra da olması gerektiği gibi enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Enflasyon meselesini de önümüzdeki şubat ayı itibarıyla makul düzeye indireceğiz sonra da olması gerektiği gibi enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Şimdi buradan paye çıkarmaya çalışanlar var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk Lirası’ndan çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Türkiye hangi imtihanlardan geçtiyse İstanbul Ticaret Odası da benzer şeyleri yaşamıştır. Bizim de hayata atıldığımız dönemde yaptığımız işler vesilesiyle hep birlikte yol yürüdük. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında da en büyük desteği İstanbul’dan ve İstanbul Ticaret Odası’ndan bekliyoruz.





Ekonomimiz saldırılardan nasibimiz almıştır. Sinsice yürütülen saldırılar açık bir meydan okumaya dönüşmüştür. Ülkemizi en ağır şekilde eleştirenler bile bizimle aynı çizgiye gelmişlerdir. Bu çalkantılı süreçte Türk ekonomisini geleneksel modellerle kurtaramayacağımızı gördük. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bütün liderleri Türkevi'nde misafir ettik. Orada kendileriyle dünyadaki son gelişmeleri görüşme imkanımız oldu. Enflasyonu faiz artırımı yaparak kontrol altında tutma çalışmaları artık ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile faizi düşürmenin daha faydalı olduğunu düşünüyor. Gelişmiş ülkeler dahil hiçbir devlet eski modelin vaaz ettiği şekilde davranarak sosyal sorunlarla boğuşmayı göze almıyor. Ben şimdi buradan haber veriyorum. Karşımda yatırımcılar var. Düşük faizle başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum.

BABACAN'A YÜKLENDİ