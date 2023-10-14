Çin ve ABD arasında 'Filistin' diplomasisi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:44

Güncelleme: 14.10.2023 - 16:45

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye Orta Doğu’ya yaptığı ziyaret ve ABD’nin Filistin-İsrail ihtilafına dair tutumunu anlattığı aktarıldı.

Wang Yi görüşmede, "Filistin-İsrail çatışmaları tırmanmayı sürdürüyor ve kontrolden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Çin, sivillere zarar veren her türlü eyleme karşı çıkıyor, uluslararası hukuku ihlal eden tüm girişimleri kınıyor. Kendi güvenliğini korumanın masum sivillere zarar verme pahasına olamayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Wang Yi, meselenin askeri yollardan bir çıkış yolunun bulunmadığını, "şiddete şiddetle yanıt vermenin yalnızca kısır döngüye neden olacağını" ifade etti.

İnsani felaketin daha da büyümesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çinli Bakan, uluslararası insani hukuka uyulması, insani koridorların açılması çağrısı yaptı.

Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi’nin krizin çözümü hususunda üzerine düşen rolü oynamasını desteklediklerinin altını çizdi.