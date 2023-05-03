Son Dakika: Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:29

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Ülkemizi nice fırtınalardan güvenli kıyılara beraber çıkardık. Havalimanlarından köprülere nice yatırımı ülkemize beraber kazandırdık. Rize Artvin Havalimanı da şehre ayrı bir güzellik katıyor.”

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal sen ne yaptın? Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneği. Şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Bunun adı şahlanış dönemidir. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin, Pensilvanya'dakilerin kabusu olsun, Kandil'dekilerin dizlerinin bağı çözülsün. O zaman 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz?

Siz bize güvendiniz biz de sizin için aşkla çalıştık. Size layık olmak için canla başla mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık.

Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.

Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.

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