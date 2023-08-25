Erdoğan imzaladı: Ticaret Bakanlığı'na 1033 yeni kadro

Ticaret Bakanlığı'nın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:50
Erdoğan imzaladı: Ticaret Bakanlığı'na 1033 yeni kadro
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığı'nda 1033 memur kadrosu ihdas edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığı'na Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.


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