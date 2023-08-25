Son dakika... Erdoğan 'yerel seçim' mesajı verdi, muhalefeti hedef aldı: 'Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:33

Güncelleme: 25.08.2023 - 14:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Burada, 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, yine muhalefeti hedef aldı.

"MUHALEFETİN İÇLER ACISI DURUMUNU GÖRDÜK"

Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı durumunu yaşadıklarımız gösterdi. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimleri işaret eden Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile Türkiye istikrar sürsün diye bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi var. Bitlis'in tıpkı 2019'daki gibi geleceğine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bugün toplam tutarı 12.5 milyar lirayı tutan kamu ve özel sektörü yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bitlis özel sektör yatırımları ile de kendinden söz ettirmeye başladı. Özel sektörün şehrimize ilgisi artıyor. Tekstil alanında Bitlis bölgenin üretim merkezi haline geliyor. 12 üretim tesisini de bugün devreye alıyoruz.

* Bu yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Siz yeter ki yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız. Bu sözümüzün gereğini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz.

"BİZ KURU SIKI ATMAYIZ"

* Biz kuru sıkı atmayız. Konuşurken icraatlarımızla konuşuruz. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hizmet götürürken, Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ihmal etmiyoruz. Tatvan Çevreyolu'nu 2025'te sizlerin hizmetine vereceğiz.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile Türkiye istikrar sürsün diye bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi var. Bitlis'in tıpkı 2019'daki gibi geleceğine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Muhalefetin içler acısı durumunu yaşadıklarımız gösterdi. Bunların ne ülke yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz.