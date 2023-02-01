Son Dakika... Erdoğan'dan, adaylığıyla ilgili tartışmalara yanıt: Hukuka da anayasaya da uygun

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:13

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 21:13

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayında soruları yanıtlıyor.

Tartışmalı adaylığıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır" diye konuştu.

Erdoğan, ayrıca yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Yüzyılı bir vizyon meselesidir. Varsın birileri masa başı kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Biz inşallah yeni zaferlere başarılarla ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin elde etiği güç ve birikimiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağının adıdır.

CHP'NİN SÖZ YETER MİLLETİNDİR SLOGANI

Bunlar da utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bu Slogan CHP'ye isyanın nişanesidir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti Cumhur ittifakıdır. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygı duymayı öğrenin. Bunlar milli değil gayrımilli. Benim milletim sana inanmaz ki, Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ipe götürdünüz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Batıdan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine 'Yeter Söz Milletindir' diyoruz. Eser söz konusu olduğunda yetmez diyoruz.

MİLLET İTTİFAKINI HEDEF ALDI

Gelin biz bunlara 7'li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. Malum parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak, rahatlarını bozduk. Toplanıp toplanıp bunlar dağılıyordu. Seçim tarihi vermesek aday çıkaracakları yoktu. Aday açıklama tarihinde bile belirsizlik var. Biri '13 Şubat'ta açıklayacağız' diyor biri 'Planımız yok' diyor. Siz birbirinize güvenmiyorken, millet size nasıl güvensin. 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Yıpranır diye açıklamıyorlarmış. Bu nasıl iş. Adayın yıpranacağından korktuğunuz için açıklayamazken, biz Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Bu yola çıkan tabi ki yıpranacak. Yorulmadık yorulmuyoruz, yıpranmadık yıpranmıyoruz.

ADAYLIK TARTIŞMASI

Bunların hiçbirisinin Anayasa'nın 101'inde veya diğer maddelerinde yeri yok. Biz bu güne kadar bu adımları atarken bunların aklı neredeydi? O zamanlar bunu hiç konuşmadılar şimdi konuşuyorlar. Çünkü çıkaracakları adayın seçilme şansı olmadığını görüyorlar. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamada yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz.

İKİNCİ EL KONUTLARA FİNANSMAN DESTEĞİ

İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.

İSVEÇ-FİNLANDİYA NATO ÜYELİĞİ

Avrupa'da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden endişe duyuyoruz.

İsveç'ten, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda samimi adımlar bekliyoruz. İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz

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