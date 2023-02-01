Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında "NATO'ya üyelik konusunda Finlandiya'ya bakışımız olumlu, İsveç konusunda değil" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu baktıklarını ama aynı şeyin İsveç'in üyeliği için geçerli olmadığını söyledi.
Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, NATO'nun genişlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz" dedi.
Erdoğan, "Finlandiya konusunda bakışımız olumludur. İsveç konusunda değildir" diye konuştu.
İsveç ve Finlandiya uzun süredir devam eden tarafsızlık politikalarından vazgeçerek geçen yıl NATO'ya üyelik için başvuruda bulundu. Üyeliğin kabulü için Türkiye ve Macaristan dışında bütün NATO ülkeleri onay verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin istediği kişileri iade etmediği sürece İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyeceğini belirtirken, Finlandiya'nın üyeliğine Ankara'nın onay verebileceğinin sinyalini daha önce vermişti.
Son dönemde aralarında İsveç'in de bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen eylemlerde Kuran'ın hedef alınması da diplomatik gerginliği artırmıştı.
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