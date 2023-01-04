Son Dakika: Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin, "Öne alınması ile ilgili değerlendirmemiz var" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, önümüzdeki seçimle ilgili mesajlar verirken "2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum" dedi.
Toplantı çıkışı seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin yanıt veren Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Öne alınması ile ilgili değerlendirmemiz var. Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizde yer alır" diye yanıt verdi.
"EN UYGUN TARİH"
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala seçim tarihine ilişkin kulislerde konuşulanlar ve yapılan açıklamalar da ortak tarihleri işaret etmeye başladı.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun edindiği bilgiye göre, Erdoğan’ın kurmaylarıyla daha önce kararlaştırılan 18 Haziran tarihinin “2023 yılındaki Kurban Bayramı ve üniversite sınavı nedeniyle 14 Mayıs’a alınmasını değerlendirdiği” belirtiliyor. Seçimlerin 18 Haziran’da yapılması durumunda hacca gidecek yurttaşların oy kullanamayacağı” değerlendirildiği kaydedilirken, bu nedenle seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması ve “bu tarihin en uygun tarih olduğu” kararının aldığı kaydediliyor.
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