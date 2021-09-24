Son dakika... Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

24 Eylül 2021 Cuma, 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’da bulunan Hz. Ali Cami’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD ziyaretinin sorulması üzerine, "Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmelerde o istenen netice değil. Şu anda da aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum. Biz iki NATO ülkesi olarak başka bir noktada olmamız gerekir" dedi

Erdoğan, "Amerika terör örgütleriyle yeterince mücadele etmiyor, mücadele etmenin ötesinde mücadeleyi bırakıp onlara yüklü miktarda silah, araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuna paylaşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyareti konusunda ise, "Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

- Suriye'de rejim, maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor.

- Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor.

- Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak.

- Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım.

YENİ KISITLAMA OLACAK MI?

Erdoğan, vaka artışları ve tedbirler konusunda, "Alınacak tedbirler gerek halkımızda gerekse üniversite öğrencilerimize çok farklı olmaması lazım. Dün bakanımızla yaptığımız görüşmede 'maske konusunda taviz veremeyiz' dedi. Demek ki maske konusuna önem veriyor" ifadelerini kullandı.