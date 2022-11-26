Son dakika: Erdoğan'dan Konya'daki vahşete ilişkin açıklama

26 Kasım 2022 Cumartesi, 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerleri anarak başlayan Erdoğan, "Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışı ile güvenli hale getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle kafasına vurularak öldürülmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir alındı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Konya'daki vahşete ilişkin şöyle konuştu;

Belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri biz de üzüntüyle takip ettik. Bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için tedbirler alınmıştır. Dünyadaki tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir.

Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz. Eziyet etmeyeceğiz. Çok enteresan, Bir gün açık ve net bir köpek cesedi, Peygamberimiz yanında sahabi ile oradan geçiyorlar. Sahabi kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber efendimizin şu ifadeleri ibreti alemdir. Ah dişleri ne kadar güzel diyor. İşte biz hayvana bu şekilde bakan bir dinin, inancın , Peygamberin ümmetiyiz.

Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkında kim nerede olursa olsun sahip değildir.

En ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş yönetim olarak aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz.

Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan tüm MKYK üyelerim, milletvekillerim, kimse bundan şüphe etmesin.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerini yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama gelmişti. Belediye katliamla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.’nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D.'nin görevden alındığını açıklamıştı.

ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, 'örnek' olarak göstermişti.