Son dakika... Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara adaylarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:13

Güncelleme: 06.12.2023 - 13:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya ziyaret düzenlemişti. Erdoğan yurda dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan, "Bizim Cumhur İttifakı olarak içimizde böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Ekibimiz şu anda muhataplarıyla görüşmelerini yaptı, yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile bu konuda ana çerçevede görüşmelerimizi yaptık, adımlarımızı zaten attık, atıyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'ndaki sağlıklı çalışma şartları görünen o ki karşı tarafta yok." dedi.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ADAYLIK TARTIŞMASI

Ankara ve İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın kimi aday göstereceğine dair de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Halkımızın kabul gördüğü veya kabul gösterdiği kriterler neyse biz o kriterlerle adaylarımızı belirlemenin gayreti içerisinde olacağız. Kaldı ki ben biliyorsunuz belediyecilikten gelmiş bir siyasetçiyim. 40 yılımızı buna verdik ve halkımın ilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir, hangi kriterler hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder, bunları az çok biliyoruz.

Bu konularda çalışmayı yürüten arkadaşlarımızla beraber enine boyuna analiz yapıyoruz. Ondan sonra da nihai kararımızı veriyoruz. İnşallah yerel yönetimler seçiminde de yerel yönetimlerden gelen bir siyasetçi olarak, bu kriterleri masaya yatıracağız ve adımlarımızı da ona göre atacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz."

"HEDEP, 'NE KOPARIRSAK KÂRDIR' HESABI YAPIYOR"

HEDEP'in de bütün illerde aday çıkaracağını açıklamasını da değerlendiren Erdoğan, söz konusu kararın CHP ile pazarlık yapmak için alınmış olabileceğini öne sürerek şunları söyledi:

"Yaptıkları, geçtiğimiz seçimde gerçekleşen ve hala gizli tutulan pazarlıkları tazeleme gayreti olabilir. Öpülen ellere, gönderilen selamlara bakılırsa CHP de nikah tazeleme konusunda bir hayli hevesli. Bu hevesi gördüklerinden olsa gerek 'Ne koparırsak kârdır' taktiğini devreye almışlar anlaşılan. Biz bu oyunu daha önce de gördük. Geçtiğimiz seçimlerde ne dediklerini hatırlayın. Kesin bir dille cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarını söylemediler mi? Sonra CHP ile kapalı kapılar ardında pazarlığa oturdular. CHP’den aldıkları somut sözlerden çok memnun oldular ve aday çıkartmayacaklarını söyleyip altılı masanın adayına açık destek verdiler. Hatta o süreçte Kandil’den de Millet İttifakı’na açık destekler geldi. Şimdi de aynı süreç işletiliyor. CHP’ye 'Bize ne vereceksiniz, biz neler alacağız' diyorlar."