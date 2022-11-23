Son dakika... Erdoğan'dan 'kara harekâtı' açıklaması: 'En uygun olan vakitte...'
Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan karadan sınır ötesi operasyon mesajı vererek, "Uçaklar, SİHA'lar, toplarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:
- Düzce’de yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gölyaka’da çok sayıda binada hasara açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık.
- Kurumlarımız depremden etkilenen yerlerde gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye’yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır geniş bir yelpazedeki çalışmalarımızla bina altyapılarımızı yeniliyoruz. 2022’yi deprem tatbikat yılı ilan ettik. Gölyaka depremi hem deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu hem de çalışmaların hızlandırılması gerektiğini göstermiştir.
YUSUFELİ'DEKİ AÇILIŞLAR
- Dün hizmete açtığımız Yusufeli Barajı'nın, Yusufeli yerleşim yerlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimize ülkemize bu hizmeti kazandırmak için evlerini, iş yerlerini, geçmişte geride bıraktıkları için teşekkür ediyorum. İlçe merkezindeki konutlarıyla, işyerleriyle, kamu binalarıyla yepyeni modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık.
- TOGG'u alkışlarla karşılamıştık. Yusufeli Barajı'nı altyapı sembolü olarak hoşgeldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
"BAY KEMAL, GÖRÜYORSUN İŞTE..."
- Yılda 5 milyar buradan dönüşüm var inşallah. 7 yılda bu gelirli kendini finanse edecek. 35 milyara milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal görüyorsun işte, neyi nereden, nasıl yaptığımızı öğren. Sonra kaynak nereden deme… Yeri gelir milli bütçeden, yeri gelir uluslararası piyasadan ama biz yaparız, aramızdaki fark bu.
- Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık. Rabbim hepimizi eseri olmayan gafillerden uzak eylesin. Geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı ve G20 Liderler Zirvesi’ne katılarak ülkemizin çok yönlü diplomasi çabalarında yeni mesafeler kat edilmesini sağladık. Yürüttüğümüz diplomasi trafikleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerimi kabine sonrasında yapacağım açıklamaya bırakıyorum. Bugün burada sizlerle hepimizin canını yakan terör saldırı konusundaki gelişmeleri ve atacağımız yeni adımları paylaşmak istiyorum.
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BOMBALI SALDIRI
- İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırı, failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişi ülkemiz içinde ve dışında bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme karışanlar nerede olursa olsun mutlaka bulunacak.
- Türkiye artık ülkemize ve milletimize yönelik saldırılara karışan teröristlerle, onlara yardım eden herkesi yakalama kabiliyetine sahiptir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşı ile kınayanların gerçek yüzleri operasyonlara verdikleri tepkilerle ortaya çıkmıştır.
"BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMA HAKKIMIZ VAR"
- Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın gerisinde çok somut gerekçeler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var.
- Suriye sınırlarımızdaki illerimize son günlerdekiyle birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
- Bazı gafiller Türkiye'nin harekatlarını ve terör örgütlerinin yöntemlerini kavrayamamış olsa da hamdolsun milletimiz her şeyin farkındadır. Hatırlayın, göreve geldiğimizde terör Türkiye'nin sorunlarının sıralamasında birinci sıradaydı. Peki, şimdi nerede? Şimdi artık geride. Bu bir iradenin, bu milletin iktidarına olan güvenin eseridir.
- Geçtiğimiz yeni yılda ülkemiz sınırları içindeki yerleşim yerlerinde PKK ve bağlantılı örgütler tarafından yapılan 87 ayrı terör eyleminde ise 153 güvenlik görevlimiz ile 173 vatandaşımız şehit olmuştur. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 13 bin 500'ü bulmaktadır.
"OPERASYONLAR SADECE BAŞLANGIÇ"
- Ölü, yaralı veya sağ olarak yakaladığımız teröristlerin donanımları ile eğitim gördükleri yerler, Suriye'de farklı isimlerle sahaya sürülen örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğunu teyit etmektedir. Artık kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüz olmadığını buradan ifade etmek isterim. Uçaklar, SİHA'lar, toplarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır.
- Sınırlarımızın tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür. Bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanları da adım adım halledeceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz.
"KENDİMİZE GÖRE BİR OYUN PLANIMIZ VAR"
- Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var. Geçmişten aldığımız dersler ışığında milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, ona göre hareket ediyoruz. En çok da belaltı vuruşlara tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. İstanbul'da bomba patlatarak Türkiye'nin canını acıtacaklarını sanıyorlar.
- Diplomatik ve ekonomik şantajlarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Biz artık bu safhaları geçeli çok oldu. İstiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.
- Beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin harekat yaptığı yerlerden rahatsızlık duymasınlar. Bu harekatlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır.
- Ülkemizin maruz kaldığı hangi haksızlığı, adaletsizliği, nobranlığı kazısak altından hep aynı anlayış çıkıyor. Biz bunu AB tam üyeliğimizin engellenmesinde, ABD ile aramızda vuku bulan F-35 krizinde, sınırlarımıza füzeler yağarken ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürülmesinde, Kıbrıs konusunda enerji anlaşmalarına kadar Akdeniz’deki her tartışmada, yaptığımız fedakârlıkların görmezden gelinmesinde yaşadık.
2023 SEÇİMLERİ
- Küresel finans krizinden Covid-19 salgınına kadar yaşanan her hadise bir gerçeğe işaret ediyor. 2021 yılı ihracat rakamımız 225, 2 milyar dolar idi, aşıldı. 2022 itibariyle ihracat hedefimiz 250 milyar dolar, bunu da aşıyoruz. Köhnemiş küresel yönetim ve ekonomi sistemini yaşatmak için kendilerine kurban arayanlara 2023'te de aradıkları fırsatı sandıkta benim milletim vermeyecek. Buradan sesleniyorum; hep birlikte çok çalışmamız, her bir ferdinin gönlünü kazanmamız şarttır.
- Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına iyi bir başlangıç yapmak için 2023 seçimlerinden başarı ile çıkmamız gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETTİ
- İstikrarın olması için yönetim sistemini milletimizin teveccühü ile değiştirdik. Koalisyon dönemlerinin ve onun parçası haline gelen darbeler zincirinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek suretiyle bu sorunu çözdük. Hala bu gerçeklerin farkında olmayanların avrlığını üzüntüyle görüyoruz.
- Özellikle SGK Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetmek sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Kağıthane'yi Kağıttepe diye söyleyen kişiden bu ülkeye Cumhurbaşkanı olur mu? Söyleyeceklerimin hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemek isteyen bir sefil, sorunmluluk lafının yanına yaklaşamaz.
- Yurtdışına gittiğinde ne kadar terör örgütü destekçisi varsa onların ekmeğin yağ süren bir gafil sorumluluk lafı ile yanyana gelemez. Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmek isteyen bir namert sorumluluktan sözedemez. Devraldıkları belediyelerde yapılanları yaşatmayı beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz.
- Devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekle itham eden zavallı, sorumluluk kavramının yanından geçemez. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan bir namert sorumluluktan söz edemez. Ağzını her açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun 's'sinin bile yanına yaklaşamaz. Bir de dış politikadan söz etmesi yok mu? İnsanın artık sözün bittiği yer diyesi geliyor. Bütün dünya dış politikada elde ettiği başarıları konuşurken bu zatın eveleyip gevelemesi karşısında söylenecek her lafı israf görüyoruz. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekten aciz olan bu zat için, harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu biliyoruz. Madem ki bu zat her şeye rağmen ülkenin en büyük ikinci partisinin başındadır, umudumuzu tümden kaybetmek istemiyoruz.
YİNE GEZİ DİRENİŞİ'Nİ HEDEF ALDI
- Dünyada ülkesinde orman varlığını en çok artıran yönetimine ağaç diye saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduklarını Gezi olaylarında görmüştük. CHP Genel Başkanı ağaç diye gevelediğine göre bu nöbet herhalde kendisine geçti.Cumhurbaşkanlığı adaylığını dahi ilan etmekten aciz olan bu zat harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu biliyoruz.
- Haksız, hukuksuz, pervasız şekilde itham etttiği öğretmeninden polisine kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal, ne bu polis, ne bu sağlıkçılar hiçbiri sahipsiz değildir, onların yanında ve arkasında biz varız.
3 ARALIK'I İŞARET ETMİŞTİ: KILIÇDAROĞLU'NA 'VİZYON' TEPKİSİ
- Siyasi hayatında ilk kez vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl yarışmak istediğimiz alan, asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır. Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil, eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz. Muhalefetle mesaimizi yalanlarına cevap vererek değil, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun benzeri gayretlerini konuşarak yürütmek istiyoruz. Bize projelerle gelin canımızı yiyin. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız için kendi ülkenize, insanınıza ihanet derecesine varacak tavırlardan uzak durun.
- Muhalefet pozitif siyasette samimiyse buradan Cumhur İttifakı adına söz veriyorum, kendilerinin hiçbir eksikliklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir gafları ile dalga geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tarzından artık çok yoruldu. Eski usulle devam etmeye kalkarlarsa kimse kusura bakmasın, milletimizin geleceğine karanlık hesaplara kurban etmeyiz. Bizde gül var ama bizde gürz de var. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız.
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