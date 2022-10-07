Son Dakika: Erdoğan'dan 'Miçotakis' açıklaması

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile tartıştığı iddialarına yanıt verdi. Miçotakis'i "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam' diyerek eleştiren Erdoğan, "Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 14:19
Son Dakika: Erdoğan'dan 'Miçotakis' açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

PUTİN İLE GÖRÜŞME

"Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak.

MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİASI

Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var."

 


Recep Tayyip Erdoğan Putin F-16

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