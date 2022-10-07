Erdoğan 'Pas verdi, golü atmamız lazım' dedi, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: 'Yasakçısın, gaddarsın'

07 Ekim 2022 Cuma, 13:39

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 'başörtüsü teklifi' ve ardından iktidar kanadından önerilen anayasa düzenlemesi ile ilgili konuştu, "Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, LGBTİQ+ bireyleri hedef alan Erdoğan, "Son zamanlarda topluma LGBTİ’yi soktular, aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, "Kılıçdaroğlu farkında olmadan pas verdi, golü atmamız lazım" ifadeleriyle yorumlayan Erdoğan, CHP liderine yönelik "Öyle bir şey yapıyoruz ki ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SERT YANIT VERDİ

Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt geldi. Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın" dedi.

Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın. pic.twitter.com/h0lyskBRTU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 7, 2022

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında şunları kaydetti:

Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ: "RİSKİ ALMAK ZORUNDAYIM"

"Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz" dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak.

Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz.

"Benimle misiniz?" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim.”