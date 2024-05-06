Son Dakika... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: 'Bakanlığımız yarın süreci paylaşacak'

Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:25

Güncelleme: 06.05.2024 - 22:14

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı. Toplantı yaklaşık 3.30 saat sürdü.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Afrika kıtası ile kökleri 10. yüzyıla uzanan köklü ilişkilere sahibiz. Diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 12'den 44'e çıkardık. Ticaret hacmimiz 5.4 milyar doalrdan 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştı.

Afrika'daki Türk yatırımların piyasa değeri 10 milyar doları aştı. Bugüne kadar kıtaya 50 den fazla ziyaret gerçekleştirdim. DEAŞ gibi terör örgütlerine mücadelelerinde Türkiye Afrika'daki kardeşlerine en büyük destek veren ülkedir.

Türk Üniv. Misafir öğrencilerin igiderek bir eğitim üsssü haline geldiğini görüyoruz. Bu tablo yıllarca Afrika'nın kaynaklarını sömürmüş emperyalist güçleri rahatsız etmiştir.

Kim ne dersin kıta ile ilişkilerimizin kısa sürede bu kadar hızlı ilerlemesi Türkiye mevzularının çok büyük katkısı vardır. Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin tanıtımını yaparak ülkemize olan vefa borcunu ödemeye çalışıyorlar.

İyi yönetilirse Türk Ekonomisi ve diplomasisi üniversiteler adına büyük bir kazanım olacaktır.

Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin demek Türkiye'nin nüfus alanı büyümesin demektir.

Genel ahlaka aykırı davranan varsa ilgili birimlerimiz gerekeni yapmaktadır.

Türkiye'ye döviz getiren turistin uluslararası öğrencinin istihdam oluşturan esnafın yani Türk ekonomisine katkı veren herkesi düşmanlaştıran ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır.

Son dönemde tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin gerisinde de aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye ne de Türkçe'dir. Bunlar egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır.

Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen ve Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren yıllık 53 milar dolarlık Türkiye'nin ekonomisinin gelir sağlayan...

IRAK ZİYARETİ

Irak ziyaretimiz hem sonuçları hem de içerdiği mesajlar açısında tarihi öneme sahiptir. Kalkınma yolu projesinde imzalanan dçörtlü mutabakatla kritik eşik aşılmış oldu.

Ticaret hacmimizi üst seviyelere taşımak istiyoruz.

PKK'nın terör örgütü olarak ina edilmesini istediğimizi de ilan ettik.

ERbil ile de son derece verimli ve olumlu istişarelet gerçekleştirldi. Tüm Iraklı kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum.

DEAŞ belası Türkiye için olduğu kadar Irak için de tehdittir.

Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

"Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır."

1 MAYIS OLAYLARI

Samimi çağrımıza rağmen Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüş, siyaset ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimlerini paylaşacaktır."