Sülale devrine devam: Yüksek hızlı tren onarımı ihalesi Bilal Erdoğan'ın kayınpederine gitti

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:09

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kayınpederi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü olan Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat Şirketi’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) milyonlarca liralık bir ihale aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD, 29 Mart’ta, “YHT Hatlarında İhtiyaç Duyulan Makaslarda Makineli Tamirat Yapılması” adı altında bir ihale düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İhaleye, sadece Uzka İnşaat Şirketi katıldı. Yapılan açıklamaya göre, ihaleyi 6 milyon 474 bin TL’ye Uzka İnşaat aldı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Orhan Uzuner, Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.

Orhan Uzuner

Uzka İnşaat, TCDD Genel Müdürlüğü’nden 2011 ve 2023 yıllarını kapsayan dönem 13 ayrı ihale aldı. En fazla TCDD’den ihale aldığı belirtilen şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 426 milyon 226 bin TL’yi buluyor.

Şirket, milyonlarca liraya aldığı ihalelerle, tren raylarına sinyal kablosu montajı, demiryolları üstyapı işleri, demiryolu hattı iyileştirmesi, bakım ve rehabilitasyon işleri ile yüksek hızlı tren hattın bakım ve tamirat işleri gibi birçok iş yaptı.

Orhan Uzuner, Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin Proje Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışmaya başladı. 2002'de İstanbul 2. Bölge'den AKP milletvekili aday adayı da olan Uzuner, aday gösterilmedi.

UZUNER’İN ERDOĞAN İLE AKRABA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Orhan Uzuner’in kızı Reyyan Uzuner ile Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 2003'te evlendi. Reyyan Uzuner, 17 yaşında olduğu için, düğün Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan izinle gerçekleştirildi.

O dönem yapılan haberlerde ise Orhan Uzuner’in Erdoğan ile akraba olduğu iddia edilmişti.