Son Dakika: Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:42

Güncelleme: 17.07.2023 - 14:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Rusya'nın tahıl koridoru açıklamasıyla ilgili, "Bugünkü açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşmelerimi yapacağım. Ağustosta ülkemizde bir araya gelince görüşeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler katettik. Deprem sonrasında kardeşlerimizin maddi manevi desteğini yanımızda gördük.

"ÖNCELİĞİMİZ ORTAK YATIRIM VE TİCARİ FAALİYETLER"

Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıldönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerimiz de 1959'da tesis edilmişti. İlişkileri geniş bir işbirliğine yaymayı hedefliyoruz. Önceliğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak.

Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı çok daha ileri taşımanın yollarını arayacağız. Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinde özel bir konuma sahip. Müteahhitlerimizin projelerinin toplamı yaklaşık 25 milyar dolardır. Türk firmalarının, Suudi Arabistan'ın büyük projelerinde daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz.

"İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL SEYREDİYOR"

Cidde'nin ardından Katar'ı ziyaret edeceğiz. İlişkilerimiz mükemmel seyrediyor. Bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Son durağımız BAE olacak. BAE, Körfez bölgesinde ticaretimizin son dönemde en yüksek seyrettiği ülkedir.

Ziyaretimizde ayrıca Togg'un muhataplarımıza hediye olarak verilmesi teşkil edecek. Ardından Lefkoşa'ya geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelerek Türkiye - KKTC ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları ele alacağız.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesi önlendi.

Diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. İlgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşmelerimi yapacağım. Ağustosta ülkemizde bir araya gelince görüşeceğiz.

Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Bazı cambazların söylediği gibi yok BOTAŞ'ı satıyorlar, şu oluyor bu oluyor... Böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağını neyin satılamayacağını çok iyi biliriz. Biz 20 yıldır bu tecrübeyle buralara geldik, bundan sonra da yine aynı tecrübeyle devam edeceğiz.

"BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI"

Bu arada, maalesef yangınlar ülkemizi yine sarmış durumda. Ağırlıklı olarak gerek Muğla gerek Mersin gerek Çanakkale bütün buralarda 5 ayrı noktada yangınlar oldu. Bunlar büyük oranda kontrol altına alındı. Ben İçişleri Bakanımla, Orman Bakanımla görüşmelerimi yaptım. Onlar da yoğun çalışıyorlar. Bütün gece görüşlü helikopter, uçaklarımız yoğun çalışma içerisinde. Rusya'dan Antonov yangın söndürme uçaklarından temin etme yoluna gideceğiz.

"ÇADIRLARIN YERİNE KONTEYNER YERLEŞTİRECEĞİZ"

Çadırların yerine konteyner yerleştirme çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah tamamıyla çadırların yerlerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Kalıcı konutların inşası bir taraftan devam ediyor. Biz böyle de olsa hiç olmazsa konteynerle çadırları değiştirelim, artık çadır bu bölgelerde kalmasın."