Son dakika... Erdoğan'dan 'Tahıl Koridoru' mesajı: 'Putin'le hemfikiriz'

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:37

Güncelleme: 14.07.2023 - 16:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Erdoğan, Tahıl Koridoru'nun uzatılması hakkında, Putin'le hemfikir olduklarını söyledi.

"52 YILDIR KAPIDA BEKLETİLEN TÜRKİYE..."

Türkiye-AB ilişkileri sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları bekliyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yunanistan'la ilişkiler konusunda da önemli mesajlar verip iki başlığa özellikle dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sayın Putin ile Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup da gönderdi. Bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile Tahıl Koridoru çalışmasının uzatılmasını temenni ederim ki temin ederiz.

* (AB süreci) Şu anda beklentimiz AB kanadından, o beklentilerin cevabını almak. Zira, Vilnius'ta görüşme yaptığım tüm AB ülke liderleri ile bunları konuştuk. Başta Charles Michel olmak üzere, hepsiyle görüşmeleri yaptık. Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları bekliyoruz dedik.

YUNANİSTAN MESAJI

* (Miçotakis'in mesajları) Biz iki komşu ülkeyiz. Tarihi birikimlerimiz malum. Sürecin böyle gitmesini istemiyoruz. Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi. Aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. İki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim kendilerinden özellikle istediğim en önemli konuş başlıkları. Batı Trakya sorunları. Bunları artık aşalım dedik. Müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Bizim büyükelçilerimizin bu konuda yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelip adımları atacağız.