Son dakika... Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:10

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:29

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Saray’daki Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da konuşuldu. Toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"İSTİHDAMA ZARAR VERMEYECEK BİR ASGARİ ÜCRET..."

Konuşmasında, 11 Aralık'ta görüşmeleri başlayacak olan asgari ücret zammına ilişkin konuşan Erdoğan, "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Komisyon görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."

'ENFLASYON' MESAJI: 'EN ZORU GERİDE KALDI'

Toplantı sonrası enflasyonla mücadeleye de değinen Erdoğan, "Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. En zoru geride kaldı. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz" iddiasında bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.”

DİKKAT ÇEKEN ‘İSRAİL’ TEPKİSİ

Erdoğan ayrıca İsrail'e de mesaj göndererek, "İsrail gerçek bir ordu ile karşılaşırsa akıbeti berbat olur. Çok geçmeden bu akıbet ile karşılaşmak istemiyor ise aklını başına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİR GECE ANSIZIN GELEREK..."

* Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Terör örgütünü yeniden canlandırma gayretlerinin farkındayız. Bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Terörü kaynağında yok ediyoruz. Teröristlerin kümelendiği her yeri temizliyoruz.

* İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha çok maruz kalıyor. Türkiye, iklim krizinin can yakıcı sonuçlarını en çok hisseden devletlerin başında geliyor. Bu krizin asıl sorumluları Batılı ülkelerdir. Aşırı tüketim hırsının bir sonucudur. Bu zihniyette köklü bir değişim olmadan iklim krizinin önüne geçemeyiz. Bu meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Sera gazı emisyonunda katkımız eser miktarda olmasına rağmen kendi imkanlarımızla çok önemli adımlar atıyor. Dünya İklim Zirvesi'nde bu konuları çok net ifade ettik.

ENFLASYONLA MÜCADELE

* Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. Enflasyonu da yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.

* 2023'ün ilk 9 aylık döneminde yüzde 4,6'lık büyüme kaydettik. Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimizde en küçük bir sapma yoktur. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma dönemi olarak görüyoruz.

ÇALIŞANLARA 5 BİN TL İKRAMİYE

* Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

* Deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Komisyon görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

* Bizim safımız yalnızca bükülmez kolu ile hakkın yanı olabilir. Gazze'de öldürülen binlerce masumun yanında olmak için derin felsefi gerekçeleri aramaya da gerek yoktur.

* İsrail elbette hesap verecek. İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Netanyahu yönetimine bu cüreti veren Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaktır. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum. Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar artırırsa sonunda ödeyeceği bedel de o kadar ağır olur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

* 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı bizim yine deprem ülkesi olduğumuzu atlattı. Türkiye en fazla deprem riski taşıyan 5. ülkedir. Ülkemizde son bir asırda 6 ve üzeri büyüklüğünde 231 deprem oldu, 130 binden fazla canı toprağa verdik. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek gerek demektir. Önümüzdeki tablonun bize gösterdiği tek yol kentsel dönüşüm dediğimiz adımı atmaktır ve bunu attık.

* 2012 yılında çıkardığımız Kentsel Dönüşüm yasası ile 480 milyar liralık yatırımla 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecini tamamladık. Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur. Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur. TOKİ, bu sürecin öncüsü olarak kritik bir rol üstlendi. TOKİ ile şimdiye kadar 1,3 milyon konutu tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik. Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir.

* Geçtiğimiz eylülde kentsel dönüşüm şurası düzenledik, diğer çalışmalar ışığında yeni bir kentsel dönüşüm yasası hazırladık. Kanun teklifimiz onay aldı, yürürlüğe girdi. Yeni kentsel dönüşüm mevzuatının yürürlüğe girmesiyle muhalefet çevreleri hemen iftiralara başladı, rantsal dönüşüme kadar sayısız iftirayı tedavüle soktular.