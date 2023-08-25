Erdoğan'ın imzasıyla İskilipli Atıf anmasına katılan Muharrem Eligül'e kaymakamlık verildi

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gece yarısı kararnamesiyle 491 mülki idare amirinin görev yerlerini değiştirdi. Erdoğan’ın kararıyla, İskilipli Atıf’ın anmasına katılan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Muharrem Eligül, Ankara Ayaş Kaymakamlığı’na atandı. Bolu Jandarma Alay Komutanı görevindeyken Ülkü Ocakları’nı ziyaret etmesiyle tepki çeken Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ise tuğgeneralliğe yükseltildi. Atamalar arasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki kaymakamların da olması dikkat çekti.

Emniyet müdürleri kararnamesi ve valiler kararnamesinin ardından “Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi” dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla 491 mülki idare amirinin görev yerlerinin değiştirilmesi gerçekleştirildi. Atamalar arasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki kaymakamların da olması dikkat çekti. Bu isimler arasında yer alan Hatay Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Manisa Vali Yardımcılığı’na; Kahramanmaraş Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ise Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamlığı’na atandı.

MİTİNG ‘EMİRİ’ VERMİŞTİ

Erdoğan’ın Mart 2023’te Hatay Kırıkhan’daki mitingine katılım için kamu personeline “emir verdiği” iddialarıyla gündeme gelen Kaymakam Mahmuthan Arslan ise Kırıklareli Vali Yardımcılığı’na atandı. Kahramanmaraş Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar da Sakarya Arifiye kaymakamı olarak atandı. Pınar, Mart 2017’de FETÖ’nün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandığı tespit edilmesi üzerine tutuklanmış ve temmuzda da ihraç edilirken Ocak 2018’de görevine iade edilmişti.

Deprem bölgesi dışındaki illerde de değişiklikler olurken dikkat çeken isimlerden biri de Sakarya Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı oldu. Helvacı, deprem zamanı ilçeden deprem bölgesine gönderilecek odunları keserken görüntüsü çekildiği sırada “Hadi benden bu kadar. Şov bitti” ifadeleriyle gündeme gelmişti.

Bu isimlerin yanı sıra Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Muharrem Eligül’ün Ankara Kayaş Kaymakamlığı’na atanması da dikkat çekti. Eligül, Şubat 2022’de Çorum İskilip Kaymakamlığı görevindeyken Atatürk ve Kuvayı Milliyecilere hakaret eden ve vatana ihanet suçuyla idam edilen İskilipli Atıf’ın anmasına katılmasıyla gündeme gelmişti.

BALYOZ’DA YARGILANMIŞTI

Öte yandan ek kararnameler kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 2 tuğgeneral, tümgeneralliğe; 11 kıdemli albay ise Tuğgeneralliğe terfi edildi. Tümgeneralliğe yükselen Nail İlbey, FETÖ’nün Balyoz kumpasında yargılanan ve 16 yıl hapis cezası alan isimlerdendi. İlbey, 21 ay tutuklu kaldıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat etmiş ve görevine dönmüştü. 2019’da ise tuğgeneralliğe yükselmişti. Atamalarda dikkat çeken bir diğer isim ise 2021’de Bolu Jandarma Alay Komutanlığı görevindeyken Bolu Ülkü Ocakları’nı ziyaret etmesiyle tepki çeken Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever oldu. Ersever de tuğgeneralliğe yükseldi.