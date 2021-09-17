Son dakika: Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Onların gündeminde çoğunluğun sesini kısmak var, insanlarımızı kutuplaştırmak var." dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 11:50
Son dakika: Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de partisinin genişletilmiş il danışma toplantısında konuşuyor.

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Onların gündeminde yıkım var, engellemek var" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında, "Onların gündeminde çoğunluğun sesini kısmak var, insanlarımızı kutuplaştırmak var. Onların gündeminde ötekileştirme var, milletimizin değerlerini aşağılamak var." diye belirtti.

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