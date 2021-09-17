Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya geleceği ülke liderlerine takdim edecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19 Eylül'de ABD'nin New York kentine gidecek.
Erdoğan, "A Fairer World Is Possible" adıyla İngilizceye çevrilen, Arapça ve Fransızcası da hazırlanan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını, BM Genel Kurulu'nda bir araya geleceği ülke liderlerine de verecek.
BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olması teklif edilen kitapta, Genel Kurul'un yetkilerinin artırılması, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmaması ve Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesinin de "alternatif çözüm" olarak öne sürülebileceği ifade ediliyor.
Video Haberler
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
- Basın toplantısına alınmayan FOX TV muhabirinin o anları
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- 35 yolcusu bulunan otobüste can pazarı!
- Aşiret düğününde şaşkına çeviren görüntü!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- 'Çözmezsem siyaseti bırakacağım'
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Mahkemeden TOGG hakkında karar
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- 'Dönemin başbakanına arz ettim'
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- Saray'da düzenlenen törende Veyis Ateş ayrıntısı