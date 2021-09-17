Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek

17 Eylül 2021 Cuma, 09:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19 Eylül'de ABD'nin New York kentine gidecek.

Erdoğan, "A Fairer World Is Possible" adıyla İngilizceye çevrilen, Arapça ve Fransızcası da hazırlanan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını, BM Genel Kurulu'nda bir araya geleceği ülke liderlerine de verecek.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olması teklif edilen kitapta, Genel Kurul'un yetkilerinin artırılması, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmaması ve Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesinin de "alternatif çözüm" olarak öne sürülebileceği ifade ediliyor.