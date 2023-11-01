Son Dakika: Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

Son dakika gelişmesi... Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 21:49
Son Dakika: Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
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Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılı'ğının, 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.


Hüda Kaya HDP

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