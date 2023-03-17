Hüda Kaya, Musa Piroğlu, Barış Atay... 3 vekilin daha dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 3 vekilin; Hüda Kaya, Musa Piroğlu ve Barış Atay'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, TBMM'ye sunuldu.

DHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:20
Hüda Kaya, Musa Piroğlu, Barış Atay... 3 vekilin daha dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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HDP İstanbul milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi. 

 


HDP TİP dokunulmazlık

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