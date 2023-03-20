Son dakika... Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde
Son dakika gelişmesi... AKP'nin ekonominin başına geçirme planları yaptığı iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP Genel Merkezi'ne geldiği ve Erdoğan'la görüşme halinde olduğu öğrenildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet ettiği iddia edilmişti.
Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre, Şimşek'in davete icabet ettiği ve AKP Genel Merkezi'ne geldiği ifade edildi. AKP'ye başvuru sürecinin devam ettiği anımsatılan haberde Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirdi.
Erdoğan'la görüşmesi devam eden Şimşek'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edileceği de iddialar arasında.
ESKİ POLİTİKAYI TERK EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Reuters haber ajansı, AKP'nin ekonomi politikalarında tartışmalı "yeni ekonomi modeli"ni terk ederek özüne döneceği, Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediğini ileri sürmüştü.
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