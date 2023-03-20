Son dakika... Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde

Son dakika gelişmesi... AKP'nin ekonominin başına geçirme planları yaptığı iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP Genel Merkezi'ne geldiği ve Erdoğan'la görüşme halinde olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 20:28
Son dakika... Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet ettiği iddia edilmişti.

Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre, Şimşek'in davete icabet ettiği ve AKP Genel Merkezi'ne geldiği ifade edildi. AKP'ye başvuru sürecinin devam ettiği anımsatılan haberde Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirdi.

Erdoğan'la görüşmesi devam eden Şimşek'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edileceği de iddialar arasında.

ESKİ POLİTİKAYI TERK EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Reuters haber ajansı, AKP'nin ekonomi politikalarında tartışmalı "yeni ekonomi modeli"ni terk ederek özüne döneceği, Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediğini ileri sürmüştü.

AYRINTILAR GELİYOR...


Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan AKP ekonomi

İlgili Haberler

Reuters: Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi planlıyor

Reuters: Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi planlıyor
AKP, ekonomide rotayı Mehmet Şimşek'e çevirdi

AKP, ekonomide rotayı Mehmet Şimşek'e çevirdi
Mehmet Şimşek'ten o habere yalanlama: Kasıtlı, hayal ürünü

Mehmet Şimşek'ten o habere yalanlama: Kasıtlı, hayal ürünü

En Çok Okunan Haberler