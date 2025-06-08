Son dakika... Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: 'Ciddi bir organ hasarı var'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

“İYİ YA DA KÖTÜ DİYEMEYİZ”

“An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç” diyen Topçu, “Ciddi bir elektrik çarpması yaşamış. Tüm gayreti gösteriyoruz. Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil” açıklamasını yaptı.

NELER YAŞANDI?

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de her birkaç saatte bir daha iyi haber aldıklarını, umutla beklediklerini söylemişti.

FERDİ ZEYREK'İN SON DURUMU

Zeyrek'in tedavisi 34 saati aşkın bir süredir yoğun bakımda sürüyor.

Hastaneden son açıklama dün 17.00'de yapılmıştı.

Bugün yeni bir açıklama daha yapıldı.

Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Tedavi desteği devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir" dedi.

Tüm hekimlerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini anlatan Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli olan bilim insanlarıyla da bir grup kurarak, tedavinin yönlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu" dedi.

Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu kaydeden Topçu, "Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı karşımızda" şeklinde konuştu.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI: TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.

Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür" dedi.

Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.