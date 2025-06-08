Son dakika... Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: 'Ciddi bir organ hasarı var'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
Başhekimi İsmet Topçu, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
“İYİ YA DA KÖTÜ DİYEMEYİZ”
“An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem
belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç”
diyen Topçu, “Ciddi bir elektrik çarpması yaşamış. Tüm gayreti gösteriyoruz. Düne
göre Zeyrek'in durumu aynı stabil” açıklamasını yaptı.
NELER YAŞANDI?
Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.
Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in
kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de her birkaç saatte bir daha
iyi haber aldıklarını, umutla beklediklerini söylemişti.
FERDİ ZEYREK'İN SON DURUMU
Zeyrek'in tedavisi 34 saati aşkın bir süredir yoğun bakımda
sürüyor.
Hastaneden son açıklama dün 17.00'de yapılmıştı.
Bugün yeni bir açıklama daha yapıldı.
Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Tedavi desteği devam
ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir" dedi.
Tüm hekimlerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini anlatan
Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli olan bilim
insanlarıyla da bir grup kurarak, tedavinin yönlendirilmesi konusunda istişarelerde
bulunuldu" dedi.
Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu kaydeden Topçu,
"Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı
karşımızda" şeklinde konuştu.
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI: TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma
başlattı.
Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet
dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.
Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip
ediliyor.
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.
Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak
hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür" dedi.
Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma
ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.