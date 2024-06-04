Son dakika... Fetullah Gülen Türkiye'ye mi getirildi? Açıklama geldi

Son dakika haberi... Güvenlik kaynakları, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ lideri Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:33
Son dakika... Fetullah Gülen Türkiye'ye mi getirildi? Açıklama geldi
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İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da söz konusu iddia ile ilgili üst düzey güvenlik ve istihbarat kaynakları ile görüştüğünü belirtti.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Ankara'daki en üst düzey resmi hem güvenlik hem de istihbarat kaynaklarına sordum. Bu haberin doğru olmadığını söylediler" dedi.

Son günlerde sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan FETÖ lideriyle ilgili "Türkiye'ye getirildiği" iddiası dile getirilmişti.


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