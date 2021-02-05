'Motivasyonu artırmak için Fetullah Gülen'in atletinden parça hediye edildi'
Eskişehir merkezli 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olanlar, "örgüt içinde başarılı olanlara motivasyonlarını artırmak için Fetullah Gülen’in atletinden kesilen parçaların hediye edildiğini" anlattı.
Eskişehir merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara’da FETÖ'nün ‘mahrem yapılanması’nda yer aldığı tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Önceden belirlenen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle okullarından atılan üniversite, polis koleji ve akademi öğrencileri ile stajyer avukatların aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, yakalanan 10 şüpheli itirafçı oldu.
"SINAV SORULARINI ALDIK"
İtirafçı şüpheliler, polisteki ifadelerinde, FETÖ tarafından polis koleji ile akademi giriş sınavlarından önce soruların kendilerine verildiğini itiraf etti. Ayrıca FETÖ'ye ait evlerde polis kolejine hazırlandıklarını, "bağlılık testi"nden geçirildiklerini ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait atletin gösterilip, başarılı olanlara "motivasyon arttırmak amacıyla atletten kesilen parçaların hediye edildiğini" anlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.
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