Son Dakika... Gazeteci Furkan Karabay'a tutuklama kararı!

Son dakika haberi... Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:08
Son Dakika... Gazeteci Furkan Karabay'a tutuklama kararı!
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Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, gazeteci Karabay hakkında tutuklama kararı verdi.

Ayrıntılar geliyor...

 


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