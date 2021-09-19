Son dakika gelişmesi... Erdoğan'dan "kira" açıklaması

19 Eylül 2021 Pazar, 12:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

- (Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz yakın takibe alacağız. Özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizden önceki dönemlerde böyle yurtlar söz konusu değildi.

-Bu yurtlar çift yataklı modern. İftihar ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

-Tabii ki bay Kemal'e kalırsa ona ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Dikili bir taşı yok. Ama yalan mı? Onda bol. Onla hareket eden medya grupları da var onlar devamlı karalama kampanyası yürütüyorlar. Kervan yürüyor.





-Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde yalan atıyor. Bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun. Sizin döneminiz de öğrencilerin yaptığı protestoları unutmadık.

- Afganistan'a yardımlarımızı sürdüreceğiz.

SEÇİM BARAJI

- Seçim barajıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2023 seçimlerine girerken farklı bir şekilde gireriz. İnşallah uzatmadan da Meclis'e göndereceğiz.

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLER

NAHÇIVAN'I AZERBAYCAN'A BAĞLAYACAK KORİDOR

-Bu koridorun açılması açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Bir taraftan bunu söylerken diğer taraftan da benimle görüşmeyi arzu etmesi düşündürücüdür. Tayyip Erdoğan ile bir görüşme arzu ediyorsan burada bazı adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız.

-Bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. Diplomasi başladığı zaman burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım

- 4,5 milyon göçmen var. Türkiye gerekli adımların karşı taraftan da atılmasını bekliyor. Temenni ediyorum ki yaptıkları 9'lu açıklama da arzu edilmeyen beyanlar var onlar düzelecek. Dışişleri gerekli açıklamaları yaptı zaten. Ne derece samimiler göreceğiz. Türkiye kimsenin kapı kolu değildir.