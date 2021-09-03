Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kira tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde yükselen ev kirası fiyatlarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Halkım, ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı yüzde 25 civarında arttı. Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?
Sevgili Halkım,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 3, 2021
Ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı yüzde 25 civarında arttı. Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?
Kira meselesi ancak, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek. Halkımız ve bizim için başka bir seçenek kalmamıştır.
Kira meselesi ancak, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek. Halkımız ve bizim için başka bir seçenek kalmamıştır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 3, 2021
Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!
Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 2, 2021
Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!
Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 2, 2021
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