Son Dakika... Genel merkeze geldiler: Rasim Arı ve Mesut Özarslan AKP'ye katılıyor

Siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddiaları resmiyete döküldü. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AKP saflarına katılacağı öğrenildi.

Ankara'da düzenlenecek olan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde iki belediye başkanı da tören için AKP Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Belediye başkanlarına parti rozetlerinin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takılması bekleniyor.

SİYASİ GEÇMİŞLERİ GÜNDEM OLDU

AKP saflarına katılan isimlerin daha önceki parti üyelikleri ve istifa süreçleri ise dikkat çekti:

Mesut Özarslan (Keçiören): CHP'den istifa etmesinin ardından siyasi rotasının ne olacağı uzun süredir kulislerde konuşulan Özarslan, AKP'ye geçiş iddialarını doğrulayarak Genel Merkez'e geldi.

Rasim Arı (Nevşehir): Siyasi hayatına AKP'de başlayan, daha sonra sağlık gerekçeleriyle istifa edip İYİ Parti saflarına geçen Arı, yaklaşık 4.5 yıllık aranın ardından eski partisine geri dönmüş olacak.