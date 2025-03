Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Saraçhane ziyareti: 'Her diktatör mutlaka yenilgiyi tadacaktır'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:24

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki belediye binasında bekleyişini sürdürüyor. Son olarak TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Özel’i burada ziyaret etti.

Ardından Baş, beraberindeki Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, PM üyesi Barış Atay ve MYK Üyesi İlke Bereketli ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Birkaç gündür hukuksuzlukların zirveye vardığını belirten Baş, şunları söyledi:

“Bunun sadece Cumhuriyet Halk Partisi’yle ilgili olmadığı hepimiz açısından malum. Bu hukuksuzlukların sadece Ekrem İmamoğlu’nu hedef alınmadığı hepimiz açısından malum. Sadece İstanbul da değil hedef. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek konusunda ısrarlı girişimlerini sürdüren saray rejimi, Türkiye’deki tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkını gasp ediyor. Tüm yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakkının savunulmasını kendi adımıza son derece önemli bir görev olarak tarif ediyoruz. Buna karşı ülkenin dört bir yanında kararlılıkla ses çıkartan, direnen yurttaşlarımızın direnme hakkını savunmayı da son derece önemli bir görev olarak görüyoruz. Hem seçme ve seçilme hakkının hem de direnme hakkının sonuna kadar savunucusu olacağız. Bu doğrultuda atılan her tür girişimin, her tür direnişin yanında olacağımızı da bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Buradan sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza da seslenmek istiyoruz. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki iktidar, hepimizi umutsuzluğa mahkûm etmek istiyor. İstediği her şeyi yapabileceğini bizlere kabul ettirmek istiyor. Güneşimizi söndüreceğini kabul etmemizi, içimize sindirmemizi bekliyor. Bu tablo karşısında en küçük bir yılgınlık, umutsuzluk içerisinde değiliz.

"HİÇ KİMSE HALKI BASKILAMAYA ÇALIŞMASIN"

Tam tersine onların bu pervasızlığı, bizlerin kararlılığını, bizim mücadele azmimizi büyütüyor. Bugün nevruzu kutluyoruz. Baharın müjdesini hep birlikte alıyoruz ve bir taraftan da bu ülkede birtakım savcılar çıkıyor, diyor ki, ‘Sen Kürt’ün oyuna bile talip olamazsın. O sana oy veriyorsa sen suçlu hâle gelmişsindir’. Bundan daha ala bir bölücülük, bundan daha ala bir halk düşmanlığı tarifi yapamayız. Tüm yurttaşlarımıza bir çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi demokratik, barışçıl, meşru direnme hakkımızı anayasaya, yasalara uygun bize tanınan bu hakkı kullanmaya devam edeceğiz. Hiç kimse, eline geçici olarak aldığı birtakım imkanları kullanarak halkı sindirmeye, susturmaya, baskılamaya kalkışmasın. Biz bu akıl dışı uygulamalardan iktidar vazgeçene kadar mücadele içerisinde olacağız. Son sözüm de şudur. Tarih çok fazla diktatör gördü. Tarih, o saltanat koltuklarına yapışıp kalkmamaya çalışan çok kişi gördü ama her diktatör mutlaka yenilgiyi tadacaktır. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın.”