‘Saldırgan hayvanları toplamak çok zor’
İktidarın sokak hayvanlarının uyutularak katledilmesini öngören yasa teklifi hazırlığına tepkiler sürerken Veteriner Hekimler Odası Genel Kurul Başkanı Murat Arslan, “Fiziki kapasitemizi, ihtiyacımız olan zamanı düşündüğümüzde kısırlaştırma uyutmadan daha iyi bir seçenek” dedi.
İnsanlarla iç içe büyümüş ve saldırgan olmayan köpeklerin toplanmasıyla birlikte agresif köpeklerin sokaklara ineceğini söyleyen Arslan, “Agresif diyebileceğimiz hayvanların yakalanması çok zor. Bunlar zaten kurtulacak. Biz yakaladığımız hayvanları topladığımızda bu defa yakalanamayan hayvanlar şehrin içinde boşalan yerlere doğru gelecek. Bu köpeğin içgüdüsel davranışı” dedi.
Arslan, köpeklerin 30 gün boyunca barınaklara alınacağı söylemlerine ilişkin ise şöyle konuştu:
“5-6 bin kapasiteli yerimiz varken 100 bin köpekten bahsediyoruz. Alacaksınız, işlem yapacaksınız sonra boşaldığında yerine başkalarını alacaksınız. Bu da birkaç yılı alacak bir süreç. Büyük barınaklar yaptık diyelim. En masraflısı da bu. Köpekleri nasıl kontrol edeceksiniz? Aşılanması, beslenmesi, denetlenmesi mümkün olmayacak. Hayvanlar birbirlerini parçalamaya başlar. Belki de bazı hastalıkları insanlara taşıyacaklar.”
Aslan, yerel yönetimlerin güçlendirilmediği sürece sorunun çözülemeyeceğine dikkat çekti.
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