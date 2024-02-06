Son dakika haberi... Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! Olayın tanığı olan yurttaş o anları Cumhuriyet'e anlattı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısının tanığı olan Avukat Uğurcan Demirci, Cumhuriyet'e olay anını anlattı. Olay sırasında saldırganın çok yakınında bulunduğunu ifade eden Demirci, "Kaçmakta olan birinin vurulduğuna şahit oldum. Canımı kurtarmak için kaçtım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:56
Son dakika haberi... Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! Olayın tanığı olan yurttaş o anları Cumhuriyet'e anlattı
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Bugün öğle saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 3'ü polis 6 kişi yaralandı. DHKP-C üyesi olduğu belirlenen teröristler öldürülürken olayın görgü tanığı Avukat Uğurcan Demirci Cumhuriyet'e konuştu.

Demirci, "Ben meydan tarafından metrobüsle adliye bağlantısına doğru olan yaya yoluna doğru yürüyordum. Metrobüsten doğrudan gidilen kapı tarafından çatışma sesleri silah sesleri geldiğinde duydum. Devamında insanlar benim olduğum tarafa doğru koşmaya başlayınca ben de koşmaya başladım. Saldırganın sonrasında çok yakında olduğunu fark ettim. Saldırganla aramızda 15 20 metre gibi bir mesafe belki vardı. Canımı kurtarmak için kaçtım" dedi.

Demirci sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Saldırganın yüzünü göremedim. Kaçmakta olan birinin vurulduğuna şahit oldum. Silah seslerini duymamla adamı zaten görmem arasında çok az bir süre vardı. Vatandaş girişi tarafından yürürken üstüme doğru koştu. Tahminim çatışmanın başlamasının doğrudan adliyenin önünde olduğu yönünde."


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