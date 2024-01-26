Muharrem İnce'nin 'yerel seçim' kararına CHP'den ilk tepki

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:21

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:31

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı.

Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı hakkında konuşan İnce, aday adayları arasında Mehmet Sevigen'in de olduğunu ifade ederek "İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız" diye konuştu.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır" dedi.

İnce, "CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı."

CHP'DEN İLK YANIT GELDİ

İnce'nin açıklamalarına, CHP'den yanıt gecikmedi.

X'ten (Twitter) bir açıklama yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz" dedi.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür.

Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı.

Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz.

Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."

Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür.



Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) January 26, 2024

İNCE NE DEMİŞTİ?

İnce, muhalefeti hedef aldığı konuşmasında "Altılı Masa vardı, hatırlayın. Bu Altılı Masaya bakanlık verdiler. 39 milletvekilliği verdiler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiler. Bu Altılı Masa, alacaklarını alıp CHP'yi terk etti. Özgür Bey ile de Ekrem Bey ile de görüştüm. Tek bir kelimelik bir görüşmem olmadı. Memleket Partisi için görüştüm. Şahsımla ilgili bir talebim olmadı. Partim adına konuştum bunlarla" diye konuşmuştu.

"İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN SİYASİ HAFIZALARI BUNA YETMEZ"

"1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. 1991 seçiminde nasıl rezil olduğumuzu bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları buna yetmez" diyen İnce şu sözleri kullanmıştı:

"Suriye'de Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor. Asıl sorumlusu kim ya? Biz kiminle uğraşıyoruz? Asıl sorumlusu ABD'dir. Bunu söyleyecek başka bir siyasetçi var mı Türkiye'de? İlkeli omurgalı siyasetten yanayız biz. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dertsim bir bölgenin adıdır. Oradaki vilayetin adu Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Tunceli diyordu.

Şeyh Sait bir haindir. Nokta. Atatürk böyle demiştir. Herkes eşittir. Bu ülkede herkes ayaz yemiştir. 12 Eylül günlerinde Diyarbakır Cezaevi'nde Kürtler ayaz yemiştir, Mamak'ta ülkücüler ayaz yemiştir. Metris'te solcular ayaz yemiştir."

CHP'Yİ BİLGİRGE ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

"Terör bildirgesi Meclis'e geldi mi sen AKP ile aynı yerde duramam diyemezsin. Terörle mücadeleye destek olacaksın" diyen İnce "Bana bölücü diyen CHP seçmenine sesleniyorum: Arkadaşlar biz siyah ve beyaz gibi ayrıyız. CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Adaylığı kesinleşen 2'si büyükşehir 13 ismi canlı yayında tanıtan İnce'nin açıkladığı adaylar ve belediyeler şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Salih Eskici

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Sarı

Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman

Yalova Belediye Başkan adayı Fatih Elönü

Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Ankara İl Başkanı Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı Talat Halefoğlu

Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Hamdi Tosunoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan adayı Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan adayı Furkan Güler

İnce'nin açıkladığı isimlerin tamamının erkek olması dikkat çekerken aday gösterilmemesi nedeniyle CHP’den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da adaylar arasında yer aldı.