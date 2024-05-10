Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Saray'a çıkıyor

Son dakika haberi... AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:29
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Saray'a çıkıyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek. 

Saat 14.30'da başlayacak görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak. 

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 29 Nisan'da görüşmüş, görüşme MHP liderinin evinde yapılmıştı. 


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