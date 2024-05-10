Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Saray'a çıkıyor
Son dakika haberi... AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.
Saat 14.30'da başlayacak görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak.
Erdoğan ve Bahçeli son olarak 29 Nisan'da görüşmüş, görüşme MHP liderinin evinde yapılmıştı.
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