Son dakika haberi... Örsan Öymen adaylıktan çekildi

Yayınlanma: 04.11.2023 - 14:52

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla Ankara’da başladı.

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci günde; Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurultayda, Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye değişimcilerin adayı Örsan Öymen çıktı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Öymen, kürsüdeki konuşmasından dakikalar sonra, X hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Örsan Öymen'in açıklaması şu şekilde:

"CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."

KAMUOYUNA DUYURU: CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların “yarışına”+ — Örsan Öymen (@orsanoymen1965) November 4, 2023

KÜRSÜDE NE DEMİŞTİ?

Örsan Öymen, kürsüde yaptığı konuşmada şunları kaydetmişti:

"Gerçekleri olduğu gibi ortaya koymamız gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş, hepsinde mi sırtından hançerlendi? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş, 13 yılda bütün seçimler kaybedilmiş, buna rağmen genel başkanlık koltuğunda oturmak nasıl açıklanabilir. CHP'nin oyu yüzde 22-26 bandında sıkışmış kalmış. Yüzde 48 değerli bir oydur fakat önceki seçimlerde de adayların toplam oyu yüzde 48'di."

Öte yandan eski milletvekili İlhan Cihaner de sabah saatlerinde adaylıktan çekilmişti.