Son dakika haberi... 'Şeriat' soruşturması: Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Son dakika haberi... Avukat Feyza Altun, yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma ve talimat kapsamında gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:23
Son dakika haberi... 'Şeriat' soruşturması: Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
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Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından yazdığı “Şeriata so....m” ifadesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan res'en soruşturma başlatıldı.

Feyza Altun soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan ve gözaltına alınan Altun, emniyete sevk edilecek.

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"DİN DEĞİL POLİTİK REJİM"

Gözaltına alınmadan önce Cumhuriyet'in ulaştığı Altun, "Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir" diyerek sözlerinin arkasında olduğunu vurgulamıştı. 

Altun, hakkında soruşturma açıldığının öğrenilmesinin ardından da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadım yazmam da. Kimsenin dini inancı, hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez.

Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur. 

Ettiğiniz küfür hakaret ve tehditleri iade ediyorum."

NEDEN HEDEF OLDU?

Feyza Altun, geçen gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı. Altun ise buna yanıt olarak “Şeriate s..kayım” ifadesiyle karşılık vermişti.

Altun, daha sonra sosyal medyada hedef haline gelmiş ve hakkında tutuklanması çağrıları yapılmıştı. 

 


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