Son dakika haberi... Ümit Özdağ hakkında 78 gün sonra iddianame: 7 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki iddianame 78 gün sonra tamamlandı.
Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
Ankara'da gözaltına alınan Ümit Özdağ, 78 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyor.
Özdağ, tutuklanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen iddianame hazırlanmamış olmasına dün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki göstermişti. Özdağ, "Ümit Özdağ 30 Haziran 2024'te Kayseri'de çıkan ve aradan geçen 6,5 ay içinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Başsavcılığının hakkında en ufak bir suçlamada bulunmamasına rağmen İstanbul Başsavcılığı tarafından 21 Ocak 2025'te tutuklandı. Bugün tutukluluğunun 77. günü. Henüz iddianamesi hazır değil! Buna Adalet mi diyorsunuz? Adalet mülkün temeli olmalıdır!" ifadelerini kullanmıştı.
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